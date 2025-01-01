Staffel 1Folge 11
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 11: Paddington bleibt in Form / Paddington in Washington / Paddington im Waschsalon
23 Min.
Paddington kann der Fernsehwerbung nicht widerstehen. Die Initialen auf Paddingtons Koffer stiften beim Besuch in Washington allerlei Verwirrung. Paddington kämpft im Waschsalon mit den Tücken der Technik und einer Menge Schaum.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX