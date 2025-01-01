Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paddington im Schloss / Paddington und der Opal / Paddington als Friseur

Die Abenteuer von Paddington Bär

Folge 4: Paddington im Schloss / Paddington und der Opal / Paddington als Friseur

23 Min.

Mr. Gruber lädt Paddington, Judy und Jonathan zu einem Besuch des gräflichen Anwesens von Lord Luckam ein. Paddington und Mr. Gruber sind in Australien unterwegs, um für Mr. Grubers Buch neue Geschichten aufzuspüren. Eine Stadt unter der Erde ist Ausgangspunkt für eine Expedition in die Opalminen. Paddington übt im Hotel, mit der Spitzhacke umzugehen, und landet bei seinem Zimmernachbarn. Paddington will eine antike römische Vase reparieren, bei der ein Stück herausgebrochen ist.

