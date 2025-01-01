Staffel 1Folge 5
Paddington am Strand / Paddington und die Pyramiden / Paddington und das gewisse EtwasJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 5: Paddington am Strand / Paddington und die Pyramiden / Paddington und das gewisse Etwas
23 Min.
Paddington fährt mit den Browns ans Meer. Er hält in seinem neuen Schwimmreifen ein Nickerchen und merkt nicht, wie ihn die Flut aufs Meer hinaus trägt. Mr. Gruber und Paddington sind in Ägypten und besuchen einen orientalischen Basar. Vielleicht lässt sich dort ja ein gutes Schnäppchen machen. Paddington verliert jedoch Mr. Gruber aus den Augen. Paddington hat für Mr. Gruber eine neue Terrasse angelegt. Mr. Gruber findet sie sehr schön, nur würde das gewisse Etwas fehlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Abenteuer von Paddington Bär
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX