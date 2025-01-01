Staffel 1Folge 7
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 7: Paddington am Steuer / Paddington als Cowboy / Paddington im Kaufhaus
23 Min.
Mr. Brown braucht ein neues Auto. Er findet seine Klapperkiste völlig ausreichend, aber die Polizei sieht das anders. Mr. Grubers Kindheitstraum war es, einmal ein richtiger Cowboy zu sein. Als er mit Paddington in Amerika ist, haben sie auf Lorettas Ranch die Gelegenheit, sich als gute Cowboys zu erweisen. Sie sollen auf eine Viehherde aufpassen, die noch kein Brandzeichen hat. Ein Riesen-Marmeladenglas ist der Preis, der mit ein bisschen Glück beim Kaufhausbesuch gewonnen werden kann.
Die Abenteuer von Paddington Bär
