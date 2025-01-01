Staffel 1Folge 1
Paddington im Krankenhaus / Paddington bei der Tour de France / Paddington lernt tanzen
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 1: Paddington im Krankenhaus / Paddington bei der Tour de France / Paddington lernt tanzen
23 Min.
Paddington will aufräumen. Zu dumm nur, dass Paddington die Leiter wegräumt, auf der Mr. Curry gerade steht und Quitten pflückt. Als Mr. Curry nach zwei Wochen immer noch mit unerklärlichen Symptomen im Krankenhaus liegt, will Paddington der Sache auf den Grund gehen. Paddington und Mr. Gruber sind in Frankreich, um für Mr. Grubers Buch interessante Geschichten aufzustöbern. Paddington darf zu seinem ersten Wohltätigkeitsball gehen.

Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX