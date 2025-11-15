Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 11vom 15.11.2025
Folge 11: Tim Mälzer & Friends

30 Min.Folge vom 15.11.2025

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Im November ist dafür TV-Starkoch Tim Mälzer gemeinsam mit befreundeten und allseits beliebten Sterneköchen verantwortlich. Für die Vorbereitungen des November-Menüs reist Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein auch nach Deutschland und trifft in Hamburg zunächst Tim Mälzer...

ServusTV
