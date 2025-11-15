Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Tim Mälzer & Friends
30 Min.Folge vom 15.11.2025
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Im November ist dafür TV-Starkoch Tim Mälzer gemeinsam mit befreundeten und allseits beliebten Sterneköchen verantwortlich. Für die Vorbereitungen des November-Menüs reist Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein auch nach Deutschland und trifft in Hamburg zunächst Tim Mälzer...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0