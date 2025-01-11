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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Soenil Bahadoer

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 11.01.2025
Soenil Bahadoer

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 1: Soenil Bahadoer

20 Min.Folge vom 11.01.2025

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Holland und besucht 2 Sterne Koch Soenil Bahadoer. Dieser kombiniert die schlichte, aromatische Küche seiner Mutter mit klassischen französischen Techniken, die er in Spitzenrestaurants der Niederlande und Belgiens erlernte, und bringt so seine surinamisch-hinduistischen Wurzeln auf ein neues Niveau.

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