Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Soenil Bahadoer
20 Min.Folge vom 11.01.2025
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Holland und besucht 2 Sterne Koch Soenil Bahadoer. Dieser kombiniert die schlichte, aromatische Küche seiner Mutter mit klassischen französischen Techniken, die er in Spitzenrestaurants der Niederlande und Belgiens erlernte, und bringt so seine surinamisch-hinduistischen Wurzeln auf ein neues Niveau.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 15 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0