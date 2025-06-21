Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Zurück im Red Bull Hangar-7 mit Gastkoch Thijs Vervloet

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 21.06.2025
Zurück im Red Bull Hangar-7 mit Gastkoch Thijs Vervloet

Zurück im Red Bull Hangar-7 mit Gastkoch Thijs VervloetJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 6: Zurück im Red Bull Hangar-7 mit Gastkoch Thijs Vervloet

35 Min.Folge vom 21.06.2025

Das Ikarus-Team ist zurück in seinem Habitat. In dieser 35-minütigen Spezialfolge feiern wir die Rückkehr in den neu renovierten Red Bull Hangar-7. Wir erleben die letzten Vorbereitungen bevor das Restaurant Ikarus wiedereröffnet. Außerdem wird - nach Monaten auf der Alm und einer kreativen Pause im Mai - endlich wieder ein Gastkoch eingeladen: Thijs Vervloet. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen nach Belgien und besucht den Zwei-Sterne-Koch vorab.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen