Zurück im Red Bull Hangar-7 mit Gastkoch Thijs VervloetJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Zurück im Red Bull Hangar-7 mit Gastkoch Thijs Vervloet
35 Min.Folge vom 21.06.2025
Das Ikarus-Team ist zurück in seinem Habitat. In dieser 35-minütigen Spezialfolge feiern wir die Rückkehr in den neu renovierten Red Bull Hangar-7. Wir erleben die letzten Vorbereitungen bevor das Restaurant Ikarus wiedereröffnet. Außerdem wird - nach Monaten auf der Alm und einer kreativen Pause im Mai - endlich wieder ein Gastkoch eingeladen: Thijs Vervloet. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen nach Belgien und besucht den Zwei-Sterne-Koch vorab.
