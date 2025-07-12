Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 7: Rafa Costa e Silva
20 Min.Folge vom 12.07.2025
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Rio de Janeiro und besucht den brasilianischen 2-Sterne-Koch Rafa Costa e Silva, der 50 Prozent seiner frischen Produkte aus eigenen Gärten bezieht.
