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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Przemysław Klima

ServusTVStaffel 1Folge 9vom 13.09.2025
Przemysław Klima

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 9: Przemysław Klima

20 Min.Folge vom 13.09.2025

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal ins polnische Krakau und besucht 2 Sterne Koch Przemysław Klima im Bottiglieria 1881. Das Restaurant behält auch 2025 seine 2 Michelin Sterne und ist somit Polens höchstdekoriertes.

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