Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Przemysław Klima
20 Min.Folge vom 13.09.2025
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal ins polnische Krakau und besucht 2 Sterne Koch Przemysław Klima im Bottiglieria 1881. Das Restaurant behält auch 2025 seine 2 Michelin Sterne und ist somit Polens höchstdekoriertes.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 15 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0