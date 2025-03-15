Das Winter Pop-Up: Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Das Winter Pop-Up: Teil 2
20 Min.Folge vom 15.03.2025
Während der Renovierungs-Arbeiten im Hangar-7 lädt das Ikarus-Team von Februar bis April 2025 in ihr exquisites Pop-Up Restaurant nahe des majestätischen Salzburger Untersbergs, wo ein spezielles Menü für den Monat März erschaffen wird. Trotz Umbaus können viele Gerichte noch in der Hangar-7 Küche vorbereitet werden. So auch einige Tatars, die in einer weiteren Pop-Up Location im Herzen der Salzburger Innenstadt angeboten werden.
