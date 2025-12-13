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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Álvaro Salazar

ServusTVStaffel 1Folge 12vom 13.12.2025
Álvaro Salazar

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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 12: Álvaro Salazar

20 Min.Folge vom 13.12.2025

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Red Bull Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal in den Süden Europas und besucht auf Mallorca den spanischen 2-Sterne-Koch Àlvaro Salazar.

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