Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Rafa Costa e Silva

ServusTVStaffel 1Folge 7vom 12.07.2025
Rafa Costa e Silva

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 7: Rafa Costa e Silva

20 Min.Folge vom 12.07.2025

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü-Vorbereitungen diesmal nach Rio de Janeiro und besucht den brasilianischen 2-Sterne-Koch Rafa Costa e Silva, der 50 Prozent seiner frischen Produkte aus eigenen Gärten bezieht.

ServusTV
