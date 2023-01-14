Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 15Folge 1vom 14.01.2023
10 Min.Folge vom 14.01.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es davor für die Menü-Vorbereitungen zum Kurzbesuch in die Küche des renommierten Sternekochs. Diesmal zum drei Sterne Koch Christophe Bacquié nach Marseille.

