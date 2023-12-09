Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Kevin Fehling

ServusTVStaffel 15Folge 12vom 09.12.2023
Kevin Fehling

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 12: Kevin Fehling

20 Min.Folge vom 09.12.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü - ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü-Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten 3-Sternekochs Kevin Fehling in Hamburg.

