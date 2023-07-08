Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Stefan Heilemann

ServusTVStaffel 15Folge 7vom 08.07.2023
Stefan Heilemann

Stefan HeilemannJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 7: Stefan Heilemann

10 Min.Folge vom 08.07.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Menü Vorbereitungen in die Schweiz zum 2 Sterne Koch Stefan Heilemann nach Zürich.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen