Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 7: Stefan Heilemann
10 Min.Folge vom 08.07.2023
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Menü Vorbereitungen in die Schweiz zum 2 Sterne Koch Stefan Heilemann nach Zürich.
