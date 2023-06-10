Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Heinrich Schneider

ServusTVStaffel 15Folge 6vom 10.06.2023
Heinrich Schneider

Heinrich SchneiderJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 6: Heinrich Schneider

10 Min.Folge vom 10.06.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Menü Vorbereitungen ins Südtiroler Sarntal zum 2 Sterne Koch Heinrich Schneider.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen