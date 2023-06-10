Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Heinrich Schneider
10 Min.Folge vom 10.06.2023
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Menü Vorbereitungen ins Südtiroler Sarntal zum 2 Sterne Koch Heinrich Schneider.
