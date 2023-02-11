Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Cyril Molard

ServusTVStaffel 15Folge 2vom 11.02.2023
Cyril Molard

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 2: Cyril Molard

10 Min.Folge vom 11.02.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Luxemburg, um die Küche des 2-Sterne Kochs Cyril Molard zu besuchen.

