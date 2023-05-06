Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Eric Kragh Vildgaard

ServusTVStaffel 15Folge 5vom 06.05.2023
Eric Kragh Vildgaard

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 5: Eric Kragh Vildgaard

10 Min.Folge vom 06.05.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten Sternekochs Eric Kragh Vildgaard in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

