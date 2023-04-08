Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Kai Ho

ServusTVStaffel 15Folge 4vom 08.04.2023
Kai Ho

Kai HoJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 4: Kai Ho

10 Min.Folge vom 08.04.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Taiwan, um in der modernen Hauptstadt Taipeh die Küche des 2-Sterne Kochs Kai Ho zu besuchen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen