Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Kai Ho
10 Min.Folge vom 08.04.2023
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Taiwan, um in der modernen Hauptstadt Taipeh die Küche des 2-Sterne Kochs Kai Ho zu besuchen.
