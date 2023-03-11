Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Erlantz Gorostiza
10 Min.Folge vom 11.03.2023
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein reist für die Menü Vorbereitungen diesmal nach Teneriffa, um das 2-Sterne Restaurant M.B im Ritz-Carlton Abama zu besuchen. Dort verwirklicht Küchenchef Erlantz Gorostiza die Vision von Martín Berasategui und lässt dabei auch seine eigenen baskischen Wurzeln einfließen.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
