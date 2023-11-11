Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 15Folge 11vom 11.11.2023
20 Min.Folge vom 11.11.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten 3-Sternekochs Simon Rogan in Großbritannien.

ServusTV
