Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: Eric Kragh Vildgaard
10 Min.Folge vom 06.05.2023
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten Sternekochs Eric Kragh Vildgaard in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
