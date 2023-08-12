Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Das Ikarus-Team
10 Min.Folge vom 12.08.2023
Monat für Monat beweist die Ikarus-Crew um Executive Chef Martin Klein ihr Können, wenn sie die Menüs internationaler Spitzenköche auf die Teller bringen. Die daraus gewonnenen Erfahrungen setzt die Ikarus-Küchenbrigade nun in ihrem eigenen, für den Festspiel-Monat August kreierten Menü um. In der 2-Sterne-Küche vom Restaurant Ikarus im Salzburger Hangar-7 stehen dabei viel Liebe zum Detail und Produktbewusstsein im Mittelpunkt.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0