Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 15Folge 8vom 12.08.2023
Folge 8: Das Ikarus-Team

10 Min.Folge vom 12.08.2023

Monat für Monat beweist die Ikarus-Crew um Executive Chef Martin Klein ihr Können, wenn sie die Menüs internationaler Spitzenköche auf die Teller bringen. Die daraus gewonnenen Erfahrungen setzt die Ikarus-Küchenbrigade nun in ihrem eigenen, für den Festspiel-Monat August kreierten Menü um. In der 2-Sterne-Küche vom Restaurant Ikarus im Salzburger Hangar-7 stehen dabei viel Liebe zum Detail und Produktbewusstsein im Mittelpunkt.

