Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Curtis Duffy

ServusTVStaffel 15Folge 9vom 09.09.2023
Folge 9: Curtis Duffy

20 Min.Folge vom 09.09.2023

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten 2-Sternekochs Curtis Duffy in Chicago.

