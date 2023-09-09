Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Curtis Duffy
20 Min.Folge vom 09.09.2023
Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht für die Menü Vorbereitungen diesmal die Küche des renommierten 2-Sternekochs Curtis Duffy in Chicago.
