Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Chefin

Die Chefin: Hardliner

ORF2Folge vom 13.02.2026
Die Chefin: Hardliner

Die Chefin: HardlinerJetzt kostenlos streamen

Die Chefin

Folge vom 13.02.2026: Die Chefin: Hardliner

59 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Ein Anschlag auf Staatssekretär Thomas Faber scheitert. Doch kurz darauf stürzt ein Mitglied des Biker-Clubs "Black Order" vom Hochhaus. Schnell wird klar: Er war schon tot, bevor er fiel. Hauptkommissarin Vera Lanz wittert einen Zusammenhang, doch der Fall nimmt eine völlig neue, noch brisantere Wendung. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Jonathan Hutter (Korbinian Kirchner) Thomas Unger (Thomas Faber) Matthias Weidenhöfer (Wolfgang Müritz) Gerdy Zint (Sascha Wendt) Simon Zagermann (Benno Frei) Tanja Hirner (Mascha Turger) Regie: Florian Kern Drehbuch: Florian Iwersen Bildquelle: ORF/ZDF/Marc Reimann

Alle verfügbaren Folgen