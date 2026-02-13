Die Chefin
Folge vom 13.02.2026: Die Chefin: Hardliner
59 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Ein Anschlag auf Staatssekretär Thomas Faber scheitert. Doch kurz darauf stürzt ein Mitglied des Biker-Clubs "Black Order" vom Hochhaus. Schnell wird klar: Er war schon tot, bevor er fiel. Hauptkommissarin Vera Lanz wittert einen Zusammenhang, doch der Fall nimmt eine völlig neue, noch brisantere Wendung. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Jonathan Hutter (Korbinian Kirchner) Thomas Unger (Thomas Faber) Matthias Weidenhöfer (Wolfgang Müritz) Gerdy Zint (Sascha Wendt) Simon Zagermann (Benno Frei) Tanja Hirner (Mascha Turger) Regie: Florian Kern Drehbuch: Florian Iwersen Bildquelle: ORF/ZDF/Marc Reimann
