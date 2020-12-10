Die Gemeinschaftspraxis
Folge 10: Meine wilde Tochter
23 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12
Eine 44-Jährige kommt mit Schmerzen in der Brust in die Gemeinschaftspraxis. Es besteht der Verdacht auf Brustkrebs, an dem bereits die Mutter der Patientin verstarb. Doch es kommt alles ganz anders? - Eine 15-Jährige mit offensichtlich großen Schmerzen, die kaum gerade laufen kann, verweigert jegliche ärztliche Untersuchung. Schließlich kommt es zu einem heftigen Streit mit ihrer besorgten Mutter. Welches Geheimnis hat der Teenager?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1