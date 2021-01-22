Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 38vom 22.01.2021
Folge 38: Illusiogram

23 Min.Folge vom 22.01.2021Ab 12

Die 15-jährige Milla will als Influencerin durchstarten. Bei der gynäkologischen Routineuntersuchung sollen ihre Fans deshalb live dabei sein. Doch die Gynäkologin macht ihr in doppelter Hinsicht einen Strich durch die Rechnung ... - Die Platzwunde, mit der der 16-jährige Patrick in die Gemeinschaftspraxis kommt, enthüllt ein pikantes Geheimnis - und macht auch seine Freundin Nele zur Patientin.

