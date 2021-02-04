Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Teenie-Wirbel

SAT.1 Staffel 2 Folge 30 vom 04.02.2021
Folge 30: Teenie-Wirbel

23 Min. Ab 12

Ein Mädchen kommt mit starken Schmerzen an Wirbelsäule und Nacken in die Praxis und behauptet, sich beim Sport verletzt zu haben. Doch das Praxisteam bemerkt schnell eine andere Auffälligkeit, die es auf die richtige Spur bringt. - Zwei Schwestern kommen nach einer Prügelei verletzt in die Praxis. Warum hat die Jüngere auf einmal solche Aggressionen? Das Praxisteam begibt sich auf medizinische Spurensuche und hat einen schlimmen Verdacht.

