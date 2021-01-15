Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 25vom 15.01.2021
23 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12

Eine 15-Jährige bekommt seit Monaten ihre Tage nicht mehr. Mutter Olivia vermutet voller Sorge, ihre Tochter ist schwanger. Doch als die Gynäkologin dies ausschließen kann, steht ein ganz anderer Verdacht im Raum. - Eine 14-Jährige kommt mit einem schlimmen Sonnenbrand zum Dermatologen. Hat sie zu lange unter der Sonnenbank gelegen? Dies kann der Dermatologe schnell ausschließen. Doch was steckt hinter den rätselhaften Verbrennungen?

