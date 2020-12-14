Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Wahnsinnig Gel-litten

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 14.12.2020
Wahnsinnig Gel-litten

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 35: Wahnsinnig Gel-litten

22 Min.Folge vom 14.12.2020Ab 12

Die Leidens-Odyssey einer 40-Jährigen nimmt auch in der Gemeinschaftspraxis kein Ende! Ist eine neue Bodylotion der Auslöser für ihr gel-artiges Hautgefühl oder steckt mehr dahinter? Währenddessen beschwert sich eine Siebenjährige über eine nicht-funktionierende Anti-Baby-Pille!

