SAT.1Staffel 2Folge 32vom 17.12.2020
Folge 32: Toxisch

23 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12

Eine 32-Jährige eilt panisch in die Gemeinschaftspraxis - sie hat stark erweiterte Pupillen und vermutet ihren früheren Freund überall! Leidet Lara unter Wahnvorstellungen? Oder wurde sie tatsächlich von ihrem stalkenden Ex vergiftet? Und was hat ein ominöses Trenchcoat-Pärchen in der Praxis zu suchen?

