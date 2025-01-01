Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 24
24 Min.Ab 6

Hochzeit in Gefahr! Chayenne (24) erleidet an ihrem Junggesellinnenabschied einen schlimmen Hangover und hat starkes Herzrasen! Kardiologin Gülcan Aydin nimmt sich der verzweifelten jungen Frau an. Ihr Verdacht: Die Braut in spe wurde in der Partynacht unter Drogen gesetzt. Für den Verlobten Kevin droht, eine Welt zusammenzubrechen.

SAT.1
