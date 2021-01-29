Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Schneeweisschen und Rosettenrot

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 29.01.2021
Schneeweisschen und Rosettenrot

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 29: Schneeweisschen und Rosettenrot

23 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 12

Seit Tagen behauptet Carla (16), dass sie weder sitzen noch essen möchte, weil sie eine ganz besondere Diät macht. Doch als Mama Susanne einen besorgniserregenden Gegenstand im Zimmer des Teenagers entdeckt, bringt sie die Tochter in die Gemeinschaftspraxis. - Bäckersfrau Betty macht sich Sorgen um ihren Mann. Rudi verletzt sich immer häufiger in der Backstube, scheint kaum noch zu schlafen und hält sich permanent die Hand vor den Mund, wenn er spricht. Verheimlicht er etwas?

