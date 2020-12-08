Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Immer wieder Montags

SAT.1Staffel 2Folge 12vom 08.12.2020
Immer wieder Montags

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 12: Immer wieder Montags

23 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12

Der 16-jährige Jannick hat nach jedem Wochenende, an dem er bei seinem Vater war, grippeähnliche Symptome. Für Eltern und Allgemeinmediziner ein Rätsel. - Der 27-jährige Nick ist wegen seines instabilen Sprunggelenks beim Physiotherapeuten. Mitten im Training bekommt der Student Herzrasen und bricht zusammen. Fordern die Uniprüfungen ihren Tribut oder steckt was anderes dahinter?

