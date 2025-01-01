Die Gemeinschaftspraxis
Folge 15: Stich ins Herz
24 Min.Ab 12
Der 40-jährige Tom wird von seiner Mutter im Einkaufswagen in die Praxis gefahren - Verdacht auf Herzinfarkt! Als Toms Freundin auftaucht, entfacht ein Streit zwischen den beiden Frauen. Ist Sportfanatikerin Susi schuld an Toms Herzstichen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1