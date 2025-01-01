Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Verkehrte Welt

SAT.1Staffel 2Folge 20
Verkehrte Welt

Verkehrte WeltJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 20: Verkehrte Welt

23 Min.Ab 12

Kim (7) leidet nach der Rückkehr aus Brasilien unter heftigen Bauchkrämpfen. Ist die "Geheim-Medizin" von Bruder Joel (6) Schuld an ihren Schmerzen? Oder hat sich das Kind womöglich in Südamerika mit Typhus angesteckt? - Aus Angst, seine schwangere Frau anzustecken, wird ein werdender Vater mit Fieber und wehenartigen Schmerzen in einer Soccer-Bubble in die Praxis gepresst. Ist er wirklich krank? Oder verheimlicht er etwas vor seiner Liebsten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen