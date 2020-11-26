Die Gemeinschaftspraxis
Folge 3: Männerprobleme
23 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Eine 41-jährige Frau mit Kinderwunsch kommt in die Gemeinschaftspraxis. Sie leidet an massivem Haarausfall, für den sie keine Erklärung hat. Ist es eine Hormonerkrankung oder sind es sogar die Wechseljahre? - Der 23-jährige Fitnesstrainer Steffen hat einen Termin bei der Kardiologin der Praxis; Verdacht auf Herzinfarkt! Doch ein Krankenhausaufenthalt bleibt ohne Befund. Als der Patient am nächsten Tag mit Magendarmbeschwerden erscheint, wendet sich das Blatt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
