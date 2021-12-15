Die Gemeinschaftspraxis
Folge 7: Er hat die Nase voll
23 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12
Handwerkerlehrling Jonas steht in Verdacht, seinen Chef geschlagen zu haben! Heftiges Nasenbluten und eine Schwellung lassen die Ärzte von Gewalteinwirkung ausgehen. Doch was verschweigen die beiden Männer den Medizinern? - Ein Landwirt macht in der Gemeinschaftspraxis auf dicke Hose - wortwörtlich: Was steckt hinter seinen geschwollenen Genitalien? Und warum lehnt er die Hilfe seiner Tochter ab? Eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1