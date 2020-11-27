Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Hausarrest mit Folgen

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 27.11.2020
Hausarrest mit Folgen

Hausarrest mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 8: Hausarrest mit Folgen

23 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12

Die 15-jährige Katiana erscheint mit Unterleibsschmerzen in der Gemeinschaftspraxis. Da Mama Sonja Blut im Bett ihrer Tochter gefunden hat, befürchtet sie, dass der Teenie Gebärmutterhalskrebs haben könnte. Doch wie sich herausstellt, kennt die 42-Jährige nicht die ganze Wahrheit. - Die 15-jährige Isa wird von ihrer Familie in die Praxis gebracht, weil sie seit Monaten immer schwächer und dünner wird. Schwester Saskia hat einen furchtbaren Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen