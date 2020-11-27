Die Gemeinschaftspraxis
Folge 8: Hausarrest mit Folgen
23 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Die 15-jährige Katiana erscheint mit Unterleibsschmerzen in der Gemeinschaftspraxis. Da Mama Sonja Blut im Bett ihrer Tochter gefunden hat, befürchtet sie, dass der Teenie Gebärmutterhalskrebs haben könnte. Doch wie sich herausstellt, kennt die 42-Jährige nicht die ganze Wahrheit. - Die 15-jährige Isa wird von ihrer Familie in die Praxis gebracht, weil sie seit Monaten immer schwächer und dünner wird. Schwester Saskia hat einen furchtbaren Verdacht ...
Die Gemeinschaftspraxis
