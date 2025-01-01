Die Gemeinschaftspraxis
Folge 9: Zum Kuckuckskind nochmal
23 Min.Ab 12
Verblüffen in der Praxis: Eine Patientin will das Sperma ihres Bruders testen lassen! Ist er wirklich unfruchtbar und seine schwangere Verlobte untreu? - Bei Praxis-Patientin Marina treten eitrige Blasen an den Händen auf, was für die Frau zur reinsten Qual wird. Sind Medikamente schuld oder verbirgt Marina ihren Ärzten etwas Gravierendes?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1