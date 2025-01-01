Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 2Folge 9
Folge 9: Zum Kuckuckskind nochmal

23 Min.Ab 12

Verblüffen in der Praxis: Eine Patientin will das Sperma ihres Bruders testen lassen! Ist er wirklich unfruchtbar und seine schwangere Verlobte untreu? - Bei Praxis-Patientin Marina treten eitrige Blasen an den Händen auf, was für die Frau zur reinsten Qual wird. Sind Medikamente schuld oder verbirgt Marina ihren Ärzten etwas Gravierendes?

