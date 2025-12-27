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Die Hausmeister

Auf Holz geklopft

DMAXFolge vom 27.12.2025
Auf Holz geklopft

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Die Hausmeister

Folge vom 27.12.2025: Auf Holz geklopft

44 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Ralf und sein Hausmeister-Team zeigen im Schutzanzug Durchhaltevermögen. Sie kämpfen sich in München Schritt für Schritt durch einen Albtraum aus Schimmel und Müll. Die Männer entrümpeln eine verwahrloste Wohnung. In Köln sind zwei Rollläden defekt. Das klingt nach einem Routinejob für Vladimir. Doch bei der Reparatur sind Fingerspitzengefühl und Improvisationstalent gefragt. Und Eddy steht in Kempen vor einem gefährlichen Einsatz: Ein etwa 17 Meter hoher Baum droht, auf ein angrenzendes Gebäude zu kippen. Bei der Lösung dieses Problems muss jeder Handgriff sitzen.

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