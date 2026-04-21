Die Hausmeister
Folge vom 21.04.2026: Kahlschlag
45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Lucas und sein Team sollen in Bad Bramstedt einen Baum fällen. Doch der Auftrag gestaltet sich schwierig, denn das Gewächs steht ungünstig hinter mehreren Garagen und ist mit dem Hubsteiger nur schwer zu erreichen. Eddy inspiziert die Folgen eines Rohrbruchs in einer Mietwohnung. Feuchtigkeit, aufgequollenes Material und Schimmel: Die Schäden sind immens. In Kempen zählt schnelles Handeln. Und in Köln sollen in Kürze Sanierungsarbeiten beginnen. Aber das betreffende Haus ist noch voller Habseligkeiten der Vorbesitzerin. Passen alle Gegenstände in einen Container?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.