Die Hausmeister
Folge vom 24.03.2026: Griff ins Klo
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Die Uhr tickt! Hausmeister Eddy hat einen Bagger organisiert, um drei Gartenhäuser abzureißen. Die Baumaschine steht nur einen Tag lang zur Verfügung. In diesem Zeitraum muss der Job erledigt werden. Ralf hat in Bayern die Katze im Sack gekauft. Verbirgt sich hinter einem Garagentor tatsächlich ein Jackpot? Und in Köln wartet auf Jörg und Abdoulaye ein unangenehmer Auftrag. In einem Mehrfamilienhaus ist die Toilette einer Wohngemeinschaft verstopft. Niemand weiß, was sich in den Rohren angesammelt hat. Auf dem Dachboden wartet zudem noch mehr Schmutz.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.