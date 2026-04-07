Die Hausmeister
Folge vom 07.04.2026: Sondermüll
44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Ralf übernimmt in der Nähe von München einen heiklen Auftrag. In einem Garten müssen mit Asbest belastete Steine entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Der Hausmeister hat dem Kunden einen Pauschalpreis zugesagt, der alle Kosten abdecken soll. Doch was Ralf vor Ort vorfindet, übertrifft alle Erwartungen. In Kempen wird eine komplette Wohnung leergeräumt. Entdeckt Eddy zwischen Müll und alten Möbeln den einen oder anderen Schatz? Und in Köln ist eine Abwasserleitung verstopft. Wenn das Problem nicht schnell behoben wird, könnten größere Schäden entstehen.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.