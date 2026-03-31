Die Hausmeister
Folge vom 31.03.2026: Genug Schotter?
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Für Eddy steht in Kempen eigentlich nur Routinearbeit auf dem Programm. Doch dann verläuft alles ganz anders. Eine Mieterin mit besonderen Wünschen, ein straffer Zeitplan und ein ständig klingelndes Telefon sorgen für einen Tag voller Überraschungen. In Bad Bramstedt kommen in dieser Folge schwere Maschinen und tonnenweise Material zum Einsatz. Lucas will eine weiträumige Fläche neu gestalten. Reicht der bestellte Schotter aus, um den Plan in die Tat umzusetzen? Und Vladimir wird in Köln mit einem unschönen Ärgernis konfrontiert, das auch gefährlich werden könnte.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.