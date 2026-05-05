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Die Hausmeister

Dachschaden

DMAXFolge vom 05.05.2026
Dachschaden

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Die Hausmeister

Folge vom 05.05.2026: Dachschaden

45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Eddy und sein Team sollen in nur einem Tag ein komplettes Einfamilienhaus leerräumen. Alles, was sich noch in dem Gebäude befindet, dürfen die Hausmeister behalten und zu Geld machen. Das klingt nach einem lukrativen Deal. Aber hinter den Türen der vollgestopften Zimmer warten nicht nur wertvolle Fundstücke, sondern auch andere Überraschungen. In Bad Bramstedt soll eine turnusmäßige Dachrinnenreinigung schnell und unkompliziert über die Bühne gehen. Doch wie so oft verläuft die Sache anders als geplant. Und Vladimir hält ein illegales Graffiti auf Trab.

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