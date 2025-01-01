Die Läusemutter
Folge 1: Den letzten beißen die Läuse
25 Min.Ab 12
Auf dieser Grundschule herrschen eigentümliche Sitten - das muss Hannah schnell feststellen, als sie ihre Tochter zu ihrem ersten Tag an die neue Schule bringt: Neben dem Direktor, der die Eltern duzt, die überkorrekte Klassenlehrerin, die an Dyskalkulie leidet und ihrer Kollegin, die im Klassenraum raucht, gibt es auch noch schrullige Eltern-Charaktere, die ihr eigenes Regime führen. Da bleibt Hannah nicht verschont, als sie prompt zur neuen Läusemutter ernannt wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
