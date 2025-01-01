Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Läusemutter

Pullermann und Vorderpoeppes

SAT.1Staffel 1Folge 7
Pullermann und Vorderpoeppes

Pullermann und VorderpoeppesJetzt kostenlos streamen

Die Läusemutter

Folge 7: Pullermann und Vorderpoeppes

24 Min.Ab 12

Sexualkunde à la Frau Knapp: In der Glücksbaum-Grundschule kommen Frühlingsgefühle auf. Anke nimmt den Einzug des Frühlings als Anlass, um ihrer Klasse die Bestäubung zu erklären. Kein Wunder, dass dabei auch das Thema der menschlichen Fortpflanzung aufkommt, infolgedessen sie von Pullermännern und Vorderpöppes spricht. Derweil nähern sich Hannah und Volker bei der gemeinsamen Gartenarbeit in der Schule an. Das geht ihrem Ex-Mann jedoch gehörig gegen den Strich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Läusemutter
SAT.1
Die Läusemutter

Die Läusemutter

Alle 1 Staffeln und Folgen