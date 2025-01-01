Die Läusemutter
Folge 7: Pullermann und Vorderpoeppes
24 Min.Ab 12
Sexualkunde à la Frau Knapp: In der Glücksbaum-Grundschule kommen Frühlingsgefühle auf. Anke nimmt den Einzug des Frühlings als Anlass, um ihrer Klasse die Bestäubung zu erklären. Kein Wunder, dass dabei auch das Thema der menschlichen Fortpflanzung aufkommt, infolgedessen sie von Pullermännern und Vorderpöppes spricht. Derweil nähern sich Hannah und Volker bei der gemeinsamen Gartenarbeit in der Schule an. Das geht ihrem Ex-Mann jedoch gehörig gegen den Strich.
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
