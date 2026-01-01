Die Läusemutter
Folge 2: Wer ist hier der Boss?
25 Min.
Der Morgen startet chaotisch an der Grundschule. Direktor Anton hofft daher, dass der neue Hausmeister, ein ehemaliger Soldat mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, wieder für Ordnung sorgen kann. Diese ist insbesondere in der 2. Klasse notwendig. Dort hat Klassenlehrerin Anke ein Problem mit den Eltern, die Ewigkeiten brauchen, um sich von ihren Kindern zu verabschieden. Eine entsprechende "Winke"-Zone und ein Ampelsystem sollen Abhilfe schaffen.
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1